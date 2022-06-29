Королевская семья прокомментировала вирусное видео, в котором принц Уильям ругается с фотографом, преследующим его семью

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кенсингтонский дворец отреагировал на видео, в котором принц Уильям отчитывает фотографа за то, что тот якобы снимал его семью, когда они катались на велосипеде возле своего дома Анмер-Холл в Сандрингеме. Во дворце заявили, что это было нарушением неприкосновенности частной жизни семьи.

Издание The Telegraph также сообщило, что сотрудники дворца потребовали удалить видео с веб-сайтов, а юристы написали фотографу. Исходное видео, загруженное на YouTube, больше не доступно, но с тех пор оно было также размещено в Twitter (заблокирован в РФ), Instagram* и TikTok, хотя и там многие посты уже удалены. Сообщается, что королевские помощники работают над тем, чтобы видео было удалено со всех платформ.

Видео было снято еще в январе 2021 года, но появилось в сети лишь на этой неделе и тут же стало вирусным. В видео принц Уильям говорит человеку за камерой: “Вы поджидали нас здесь”. За кадром также можно услышать Кейт Миддлтон, которая говорит: “Мы вышли на велосипедную прогулку с нашими детьми, мы видели вас у нашего дома”.

Затем принц Уильям разразился гневным монологом:

Как вы смеете вести себя так, как вы ведете себя с нашими детьми? Как вы смеете? Ходите здесь и ищете нас и наших детей? Я собирался покататься на велосипеде со своими детьми в субботу, а вы даже не представитесь. Вы возмутительны, вы отвратительны. Как вы смеете так вести себя? Вы прекрасно осознает, что делаете. Почему вы здесь?

Перед тем как тронуться с места, герцог Кембриджский бросил фотографу: “Спасибо, что испортили нам день… Я думал, вы, ребята, уже научились”.

В видео человек, записавший ролик, отрицал какие-либо правонарушения и сказал, что ехал только по дорогам общего пользования. Трое детей пары, восьмилетний принц Джордж, семилетняя принцесса Шарлотта и четырехлетний принц Луи, не были замечены в видеоролике, но, очевидно, присутствовали при инциденте, судя по словам принца.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Реакция принца Уильяма объясняется опытом его семьи. Еще школьником он стал свидетелем того, как папарацци преследовали его мать, принцессу Диану. Такой ажиотаж в итоге закончился трагически — Диана погибла в автокатастрофе, скрываясь от репортеров.

Принц Уильям потратил годы на то, чтобы усовершенствовать свои взаимоотношения с прессой. Он разрешает делать небольшое количество фотографий детей каждый год в знак признания их будущей публичной роли, но настаивает при этом на полной конфиденциальности в остальное время. Британские СМИ также не публикуют фотографии или видео королевской семьи, сделанные в приватных ситуациях.

Ранее принц Уильям уже предупреждал об опасностях социальных сетей и о нежелании их руководителей решать ряд проблем, затрагивающих пользователей.

Я очень обеспокоен тем, что по всем проблемам, с которыми они сталкиваются — фейковые новости, экстремизм, поляризация, разжигание ненависти, троллинг, психическое здоровье, конфиденциальность и запугивание, — наши технические лидеры, похоже, отстают,

— сказал он в 2018 году.

Королевская семья нечасто публикует заявления о слухах или личных проблемах, связанных с членами королевской семьи. Последний раз такой комментарий они давали несколько лет назад, когда опубликовали заявление о слухах, что Кейт Миддлтон использует ботокс.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией