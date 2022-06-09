Королевская семья объяснила поведение принца Луи на юбилее королевы Елизаветы II: “Он был под кайфом из-за сладкого”

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Принц Луи

Член королевской семьи Майк Тиндалл, супруг внучки королевы Елизаветы II Зары Тиндалл, объяснил, почему четырехлетний принц Луи так странно себя вел во время празднования платинового юбилея королевы на троне. Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи оказался в центре внимания благодаря своему эмоциональному поведению и стал героем мемов. Мальчик не мог спокойно усидеть на месте во время парада, баловался и не слушался взрослых и даже попытался заткнуть рукой рот Кейт Миддлтон, которая сделала ему замечание. Как оказалось, все дело было в сахаре: во время празднований дети постоянно ели сладкое.

У них с собой было много сладостей, поэтому у него был настоящий сахарный кайф,

— рассказал Майк Тиндалл в подкасте The Good, The Bad and The Rugby.

Кейт Миддлтон, принц Луи, Майк Тиндалл и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Он добавил, что детям непросто было выдержать все официальные мероприятия. Это тяжело для них. Они все еще маленькие, а мероприятия длятся долго, — объяснил он.

Луи просто хотел повеселиться. А две мои дочери, Миа и Лена, всегда балуются, поэтому я пытаюсь держать все под контролем. Сам Майк Тиндалл старался развлечь скучающего принца Луи и строил ему смешные рожицы во время парада.

Кейт Миддлтон и принц Уильям позже прокомментировали поведение своего сына в инстаграме* после окончания празднований. Это были незабываемые выходные. Мы все отлично провели время, особенно Луи.

Пользователи сети также нашли видео, на котором принц Уильям в детстве ведет себя на официальных мероприятиях так же беспокойно, а королева Елизавета II вынуждена постоянно одергивать своего внука. В сети пришли к выводу, что мальчик — копия своего отца.

Забавное поведение принца Луи, однако, порадовало не всех поклонников королевской семьи: в сети многие посоветовали Кейт Миддлтон и принцу Уильяму заняться воспитанием младшего сына.

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