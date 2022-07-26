Королевская семья Дании поделилась фотографиями принца Феликса в честь его 20-летия

Принц Феликс

Королевская семья Дании поделилась фотографиями принца Феликса в честь его дня рождения. Так, 22 июля принцу Феликсу, сыну принца Иоахима и его первой жены Александры, графини Фредериксборгской, исполнилось 20 лет.

Принц Феликс занимает 8-е место в очереди на датский престол.



Принц Феликс Датский

В официальном инстаграме* королевской семьи опубликовали два портрета принца, сделанные профессиональным фотографом, а также фото, сделанное отцом Феликса, на котором именинник наслаждается завтраком.

Свой день рождения принц отметил не в Копенгагене, а вместе с семьей в поместье Шато-де-Кайс на юге Франции, известном производством элитных вин. Поместье принадлежит датской королевской семье с 1974 года.

Интересно, что после окончания средней школы принц Феликс решил пойти по стопам своего брата Николая и попробовал себя в моделинге — он уже стал лицом рекламной кампании ювелирного дома Georg Jensen. Его брат ранее неоднократно участвовал в показах, в том числе в шоу Burberry и Dior. Кроме того, он часто снимается для глянца.

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