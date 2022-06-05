Королева Британии Елизавета II стала героем скетча с медвежонком Паддингтоном

Согласно сюжету, Паддингтон по приглашению пришел к Елизавете II на чай. Однако медвежонок пренебрег правилами этикета и в качестве извинений предложил королеве сэндвич с мармеладом, который всегда находится при нем. На что Елизавета II ответила, что у нее он тоже есть.