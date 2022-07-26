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Коробка признался в покровительстве Игоря Крутого на четвертой «Фабрике звезд»

Коробка признался в покровительстве Игоря Крутого на четвертой «Фабрике звезд»
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Преподаватель вокала Владимир Коробка рассказал, что очень признателен продюсеру четвертой «Фабрики звезд» Игорю Крутому за его подход и профессионализм.

Коробка выступил в эфире передачи «Фабрика с Яной Чу» и рассказал о том, как Крутой относился к преподавателю вокала. Продюсер очень ценил навыки Коробки и требовал не вмешиваться в процессы обучения, за что учитель пения до сих пор признателен.

«На четвертой фабрике было много интересных ребят. Дубцова, Доминик Джокер. И я очень благодарен Игорю Крутому. Он так и сказал: «Если кто-то будет вмешиваться и мешать творческому процессу Володи и его жены Марины — убью». И все вежливо уступали. Мы работали комфортно и долго», — рассказал Коробка.

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RusNewsToday24
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