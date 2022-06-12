Отвлекая внимание общественности яркой русофобской риторикой, Польша приступила к освоению украинских земель, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил в беседе с «Народными Новостями», что президент Украины Владимир Зеленский повторяет те же ошибки, что и когда-то захвативший власть в стране Семен Петлюра.
«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», — констатировал Сергей Лавров.
Стоит отметить, что еще в конце апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал: Варшава при поддержке Вашингтона разрабатывает план по возвращению под польский контроль ее «исторических территорий». Нарышкин подчеркнул, что польские власти рассчитывают разместить миротворческие силы в западноукраинских регионах, где шанс на прямое военное столкновение с Россией будет минимальным.
Варшава перестала скрывать свои территориальные притязания на Украину, напомнил Владимир Корнилов. По его словам, особого внимания заслуживает недавний визит в Киев президента Польши Анджея Дуды.
«Поляки уже не скрывают, что облизываются на территории, которые у них называют Восточные Кресы, то есть Западную Украину. В конце концов, когда польский президент заявляет, что между Украиной и Польшей не будет границ, намекая на «миротворческую миссию» НАТО на Украине, он лишь подтверждает: поляки спят и видят, как возвращают эти территории под свой контроль», — убежден политолог.
Владимиру Зеленскому следует перечитать учебник истории, чтобы понять, насколько точно он повторяет ошибки Семена Петлюры. Последний полагал, что Польша поможет Украине в борьбе с СССР, однако в итоге все обернулось крахом.
«Для Зеленского это обернется тем же, чем оборачивались подобные прожекты в предыдущие века отношений поляков и украинцев. Мы видели, что около 100 лет назад, в 1920 году под таким же соусом Петлюра сдал украинские земли полякам. Те дошли до Киева, посадили Петлюру на киевские престол, а потом драпали до самой Варшава под натиском Красной Армии. Мы видим, что этот сценарий очень точно воспроизводится», — отметил Корнилов.
Добавим, что Семен Петлюра, как и Владимир Зеленский, активно пользовался националистическими идеями. Так, 2 января 1919 года, когда он сумел захватить власть, вышло его распоряжение выслать за пределы Украины всех «врагов, замешанных в преступной агитации против украинской власти». Менее, чем через неделю вышел указ об аресте и суде над всеми гражданами, носящими погоны русской армии и царские награды, кроме георгиевских крестов. Этих людей назвали «врагами Украины».
Примечательно, что в 1920 году Петлюра самостоятельно отдал Польше Галицию и Волынь в обмен на помощь в борьбе с молодым Советским государством. Русско-польская война закончилась Рижским миром и бегством Петлюры всю в ту же Польшу в 1921 году. Затем, спасаясь от экстрадиции в СССР он переезжал из одной европейской страны в другую, а в результате осел во Франции. Там в 1926 году он встретил смерть от руки анархиста.