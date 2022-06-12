Корнилов предупредил Зеленского о риске повторить судьбу Петлюры за заигрывания с Польшей

Примечательно, что в 1920 году Петлюра самостоятельно отдал Польше Галицию и Волынь в обмен на помощь в борьбе с молодым Советским государством. Русско-польская война закончилась Рижским миром и бегством Петлюры всю в ту же Польшу в 1921 году. Затем, спасаясь от экстрадиции в СССР он переезжал из одной европейской страны в другую, а в результате осел во Франции. Там в 1926 году он встретил смерть от руки анархиста.