Корнилов назвал главный фактор, который заставит Украину молить Россию о возобновлении переговоров

Условия президента Украины Владимира Зеленского для нового диалога с Москвой неконструктивны, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал «Народным Новостям», почему переговоры с Киевом будут проходить именно на условиях Москвы.
Руденко отметил, что Россия готова вести диалог с любой стороной, заинтересованной в установлении мира, однако условия Киева по возобновлению российско-украинских переговоров конструктивными назвать нельзя.
«В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление Зеленского как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала специальной военной операции и не ставила никаких условий. Если они сейчас ставят тут условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», — заявил замминистра.
Политолог Владимир Корнилов рассказал «Народным Новостям», что Украина охладела к идее переговоров на следующий день после того, как российские войска провели деэскалацию ситуации на киевском и черниговском направлении. По словам эксперта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил в Киев и стал убеждать руководство, что у Украины не все потеряно, после чего украинская сторона напрочь отказалась от всех переговоров.
«Новая идея Зеленского не выдерживает никакой критики. Украине было четко сказано в первые дни после начала переговоров в Белоруссии, что Россия готова вести диалог о том, куда должны отойти украинские войска. При этом было сказано, что если сейчас Киев не пойдет на встречу, то условия будут жестче. Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров. Россия всегда была настроена на то, чтобы решать все спорные вопросы за столом переговоров и никогда от этого не отказывалась», — объяснил политолог.
По словам Корнилова, на тех условиях, которые сейчас выдвигает Украина, Россия не собирается ничего обсуждать. Эксперт напомнил, что в настоящее время активизировалось действия российских и союзных войск в Донбассе. В связи с этим, чем дальше будут продвигаться российские войска, тем более сговорчивой станет Украина, страна еще будет молить Россию о возобновлении переговоров, подытожил наш собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.