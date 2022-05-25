Корнилов назвал главный фактор, который заставит Украину молить Россию о возобновлении переговоров

«Новая идея Зеленского не выдерживает никакой критики. Украине было четко сказано в первые дни после начала переговоров в Белоруссии, что Россия готова вести диалог о том, куда должны отойти украинские войска. При этом было сказано, что если сейчас Киев не пойдет на встречу, то условия будут жестче. Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров. Россия всегда была настроена на то, чтобы решать все спорные вопросы за столом переговоров и никогда от этого не отказывалась», — объяснил политолог.