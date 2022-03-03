Корнилов назвал главную цель Киева в затягивании переговоров

Метания украинской стороны по поводу места проведения переговоров с российской делегацией является наглядной демонстрацией того, что Киев не планирует строить серьезный диалог. С таким заявлением выступил политолог Владимир Корнилов.

Украинские переговорщики отказались встречаться представителями РФ в Беловежской Пуще, подтвердив при этом готовность принять участие в диалоге, но уже в другом месте. По последней информации, предоставленной помощником президента России Владимиром Мединским, встреча делегатов двух стран должна состояться на территории Брестской области. Стоит отметить, что это уже второй раз, когда украинская сторона действует в такой манере. Ранее первый раунд переговоров прошел не Гомеле, как изначально планировалось, а на границе Белоруссии и Украины.

В беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия» политолог Владимир Корнилов назвал безобразное поведение киевской делегации наглядной демонстрацией отсутствия у украинских властей намерений строить серьезный переговорный процесс. Специалист убежден, что последние намеренно тянут время, выступая с «мирными» инициативами. По его словам, Киев ожидает прибытия многочисленных наемников и западного оружия, которые должны помочь ему переломить ситуацию.

«А в это время будут гибнуть мирные люди. Конечно, это цинизм. Это лишний раз доказывает: Киев, как и те, кто заказывает там музыку, плевать хотели на жизни мирных людей», – подчеркнул Корнилов.

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