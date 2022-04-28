Кормухина высмеяла вступившего в ряды ВСУ Макса Барских

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Певица Ольга Кормухина посмеялась над коллегой Максом Барских, который пополнил ряды украинской армии. Она усомнилась, что от артиста будет какой-то толк в ВСУ.
Кормухину не просто удивила, а рассмешила новость о вступлении 32-летнего музыканта в ряды вооруженных сил. Она сомневается, что мужчине будет по силе тяготы службы.
«Я, женщина, задавлю его одной своей энергетикой. Какое-то вертлявое, непонятное нечто. То ли парень, то ли девушка – бесполое существо», — с иронией высказалась 61-летняя исполнительница в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Украинский артист Макс Барских сообщил, что решил помочь армии своей страны. Артист взял в руки автомат и поспешил поделиться кадрами с подписчиками в соцсетях. Фотографии музыканта, который раскритиковал Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, вызвали только смех.