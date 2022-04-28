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    Кормухина высмеяла вступившего в ряды ВСУ Макса Барских

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кормухина высмеяла вступившего в ряды ВСУ Макса Барских

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    Darya Parchinskaya/Russian Look/Globallookpress

    Певица Ольга Кормухина посмеялась над коллегой Максом Барских, который пополнил ряды украинской армии. Она усомнилась, что от артиста будет какой-то толк в ВСУ.

    Кормухину не просто удивила, а рассмешила новость о вступлении 32-летнего музыканта в ряды вооруженных сил. Она сомневается, что мужчине будет по силе тяготы службы.

    «Я, женщина, задавлю его одной своей энергетикой. Какое-то вертлявое, непонятное нечто. То ли парень, то ли девушка – бесполое существо», — с иронией высказалась 61-летняя исполнительница в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

    Украинский артист Макс Барских сообщил, что решил помочь армии своей страны. Артист взял в руки автомат и поспешил поделиться кадрами с подписчиками в соцсетях. Фотографии музыканта, который раскритиковал Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, вызвали только смех.

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