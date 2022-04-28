Кормухина высмеяла вступившего в ряды ВСУ Макса Барских

Украинский артист Макс Барских сообщил, что решил помочь армии своей страны. Артист взял в руки автомат и поспешил поделиться кадрами с подписчиками в соцсетях. Фотографии музыканта, который раскритиковал Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, вызвали только смех.