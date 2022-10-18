Кормухина вспомнила свои пророческие слова, которые сказала Пугачевой

Советская и российская певица Ольга Кормухина вспомнила о пророческих словах, которые когда- то сказала Алле Пугачевой.
Певица заявила, что не может осуждать Примадонну, поскольку когда-то дала обещание.
«Я не обсуждаю Аллу Пугачеву принципиально. Я думаю, она сейчас в очень сложной жизненной ситуации находится. Когда-то я ей сказала такие слова в юности: “Когда-то случится так, что все будут против Вас, и я одна встану на Вашу сторону при любых раскладах”», — вспомнила артистка в беседе с Life.ru.
Пугачева и Кормухина дружили долгие годы. Однако взаимоотношения разрушились из-за ссоры и недопонимания по профессиональной части. Известно, что артистки давно позабыли о конфликте, но все же теплоты былых отношений уже нет.
Напомним, что Примадонна после своего побега в Израиль назвала россиян «рабами» и «холопами». Возмущенные граждане РФ тут же накинулись на певицу с волной критики и осуждения.