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Кормухина вспомнила свои пророческие слова, которые сказала Пугачевой

Певица Кормухина заявила, что на шоу-бизнесе в России пора поставить жирный крест
wikipedia.org | Anton Dorin / CC BY-SA 4.0

Советская и российская певица Ольга Кормухина вспомнила о пророческих словах, которые когда- то сказала Алле Пугачевой.

Певица заявила, что не может осуждать Примадонну, поскольку когда-то дала обещание.

«Я не обсуждаю Аллу Пугачеву принципиально. Я думаю, она сейчас в очень сложной жизненной ситуации находится. Когда-то я ей сказала такие слова в юности: “Когда-то случится так, что все будут против Вас, и я одна встану на Вашу сторону при любых раскладах”», — вспомнила артистка в беседе с Life.ru.

Пугачева и Кормухина дружили долгие годы. Однако взаимоотношения разрушились из-за ссоры и недопонимания по профессиональной части. Известно, что артистки давно позабыли о конфликте, но все же теплоты былых отношений уже нет.

Напомним, что Примадонна после своего побега в Израиль назвала россиян «рабами» и «холопами». Возмущенные граждане РФ тут же накинулись на певицу с волной критики и осуждения.

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