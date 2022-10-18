Кормухина вспомнила свои пророческие слова, которые сказала Пугачевой

«Я не обсуждаю Аллу Пугачеву принципиально. Я думаю, она сейчас в очень сложной жизненной ситуации находится. Когда-то я ей сказала такие слова в юности: “Когда-то случится так, что все будут против Вас, и я одна встану на Вашу сторону при любых раскладах”», — вспомнила артистка в беседе с Life.ru.