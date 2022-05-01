Кормухина сожалеет из-за критических высказываний Смольянинова в адрес России

Смольянинов в интервью Екатерине Гордеевой рассказал, что не поддерживает спецоперацию ВС РФ на Украине. Однако он подчеркнул, что не собирается уезжать из страны, как это сделали многие звезды. Актер заявил, что считает себя патриотом России.