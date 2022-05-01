Кормухина сожалеет из-за критических высказываний Смольянинова в адрес России

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Певица Ольга Кормухина была разочарована словами актера Артура Смольянинова, выступившего с критическими высказываниями в адрес РФ.
Звезда «9 роты» Смольянинов появился в новом выпуске YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», где нелестно высказался о действиях России. Кормухина в Telegram-канале призналась, что сожалеет из-за резких слов актера о родной стране.
«Артур! Зачем? Столько хорошего было сделано твоей мамой и тобой. Так жаль! Очень жаль, когда мнение “тусовки” глушит. Не сужу — сожалею», — написала певица.
Смольянинов в интервью Екатерине Гордеевой рассказал, что не поддерживает спецоперацию ВС РФ на Украине. Однако он подчеркнул, что не собирается уезжать из страны, как это сделали многие звезды. Актер заявил, что считает себя патриотом России.