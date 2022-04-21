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    Кормухина отреагировала на оскорбительные высказывания Тинькова о России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кормухина отреагировала на оскорбительные высказывания Тинькова о России

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    Darya Parchinskaya/Russian Look/Globallookpress

    Певица Ольга Кормухина осудила позицию бизнесмена Олега Тинькова, оскорбившего Россию и ее граждан.

    В своем Telegram-канале Кормухина опубликовала пост одного из пользователей Сети, обвиняющего Тинькова в лицемерии, ведь тот сначала заработал внушительное состояние благодаря России, а потом начал поливать страну грязью.

    «А теперь он понял, что провести лето на Средиземном море важнее некогда родной ему страны», — цитирует Кормухина автора публикации на канале «Обраz будущего».

    Ранее основатель «Тинькофф Банка» оскорбительно высказался о россиянах, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также критично отозвался о происходящей в самой стране ситуации.  

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