Кормухина отреагировала на оскорбительные высказывания Тинькова о России

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Певица Ольга Кормухина осудила позицию бизнесмена Олега Тинькова, оскорбившего Россию и ее граждан.
В своем Telegram-канале Кормухина опубликовала пост одного из пользователей Сети, обвиняющего Тинькова в лицемерии, ведь тот сначала заработал внушительное состояние благодаря России, а потом начал поливать страну грязью.
«А теперь он понял, что провести лето на Средиземном море важнее некогда родной ему страны», — цитирует Кормухина автора публикации на канале «Обраz будущего».
Ранее основатель «Тинькофф Банка» оскорбительно высказался о россиянах, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также критично отозвался о происходящей в самой стране ситуации.
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