Кормухина критически высказалась о возможных выступлениях Меладзе и Брежневой в РФ

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Певица
Ольга Кормухина отреагировала на готовность Валерия Меладзе и Веры Брежневой
давать концерты в России за большие гонорары.
Меладзе
и Брежнева отличились своими антироссийскими позициями, однако, как оказалось,
готовы отступить от принципов за неплохие деньги. Так, исполнительница хита «Доброе
утро» готова спеть для богатого бизнесмена за 5 миллионов рублей, а 56-летний
артист выступит перед россиянами за 8 миллионов рублей.
«Ребята собираются работать
дальше и предлагают это все русским олигархам. Мне вообще хочется узнать: а
русские олигархи они вообще русские?» — высказалась Кормухина.
К слову, не только Брежнева и
Меладзе не против петь для очень богатых людей из России. Ранее директор
украинца Макса Барских подтвердил, что певец готов дать концерт для олигарха из
РФ, живущего за рубежом.