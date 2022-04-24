Кормухина критически высказалась о возможных выступлениях Меладзе и Брежневой в РФ

Меладзе

и Брежнева отличились своими антироссийскими позициями, однако, как оказалось,

готовы отступить от принципов за неплохие деньги. Так, исполнительница хита «Доброе

утро» готова спеть для богатого бизнесмена за 5 миллионов рублей, а 56-летний

артист выступит перед россиянами за 8 миллионов рублей.