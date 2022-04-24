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    Кормухина критически высказалась о возможных выступлениях Меладзе и Брежневой в РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кормухина критически высказалась о возможных выступлениях Меладзе и Брежневой в РФ

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    Darya Parchinskaya/Russian Look/Globallookpress

    Певица
    Ольга Кормухина отреагировала на готовность Валерия Меладзе и Веры Брежневой
    давать концерты в России за большие гонорары.

    Меладзе
    и Брежнева отличились своими антироссийскими позициями, однако, как оказалось,
    готовы отступить от принципов за неплохие деньги. Так, исполнительница хита «Доброе
    утро» готова спеть для богатого бизнесмена за 5 миллионов рублей, а 56-летний
    артист выступит перед россиянами за 8 миллионов рублей.

    «Ребята собираются работать
    дальше и предлагают это все русским олигархам. Мне вообще хочется узнать: а
    русские олигархи они вообще русские?» — высказалась Кормухина.

    К слову, не только Брежнева и
    Меладзе не против петь для очень богатых людей из России. Ранее директор
    украинца Макса Барских подтвердил, что певец готов дать концерт для олигарха из
    РФ, живущего за рубежом.

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