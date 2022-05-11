Кормившего сектантов своими фекалиями «святого отца» задержали в Таиланде

Полиция поймала «отца» на северо-востоке королевства, совершив налет на дом 75-летнего местного жителя. В жилище старца стражи порядка нашли 11 мертвецов, которые, по данным местных СМИ, когда-то были членами секты Тави Нанры. По данным властей, сообщества «святого отца» существовало более четырех лет, но из-за удаленности дома его лидера чиновникам ничего не было известно о трупопоклонниках.