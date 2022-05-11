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    Кормившего сектантов своими фекалиями «святого отца» задержали в Таиланде

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кормившего сектантов своими фекалиями «святого отца» задержали в Таиланде

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    Adirach Toumlamoon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Сотрудники правоохранительных органов Тайланда задержали «святого отца», который возглавлял секту трупопоклонников и кормил ее участников своими фекалиями. Сектанты считали, что телесные выделения Тави Нанры являются лекарством от любых болезней. 

    Полиция поймала «отца» на северо-востоке королевства, совершив налет на дом 75-летнего местного жителя. В жилище старца стражи порядка нашли 11 мертвецов, которые, по данным местных СМИ, когда-то были членами секты Тави Нанры. По данным властей, сообщества «святого отца» существовало более четырех лет, но из-за удаленности дома его лидера чиновникам ничего не было известно о трупопоклонниках. 

     

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