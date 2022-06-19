Коридор в Приднестровье: Ищенко объяснил, какие территориальные уступки ЕС требует от Украины

Страны-лидеры Евросоюза хотят скорейшего разрешения украинского кризиса ради восстановления экономических связей с Россией, параллельно опасаясь стать стороной конфликта. Именно поэтому они подталкивают Украину на территориальные уступки в таком виде, чтобы позволить Москве создать сухопутный коридор в Приднестровье, заявил политолог Ростислав Ищенко, передает ФАН.
Специалист не сомневается, что канцлер Германии, президент Франции и премьер Италии приезжали в Киев, чтобы изложить президенту Украины Владимиру Зеленскому свое видение будущего страны. Экономический кризис в Европе набирает обороты, а это требует более решительных шагов от политического руководства ЕС.
Параллельно свои территориальные аппетиты хочет удовлетворить Румыния, чей президент тоже неожиданно появился в Киеве. Бухарест намерен поглотить Молдавию, однако при реализации этого плана возрастает шанс столкновения с российскими миротворцами в Приднестровье, а это чревато глобальным конфликтом Европы и РФ, которого хотели бы избежать в ЕС. Чтобы не допустить подобного сценария, европейские лидеры предлагают отдать России часть Одесской и Николаевской областей.
«Чтобы снять российские опасения по поводу Румынии, нужно обеспечить коридор в Приднестровье. Его можно сделать, только передав России южные районы Николаевской и Одесской областей. Украине давно намекают из Парижа, из Берлина, что надо бы пожертвовать территориями ради мира. Но речь идет вовсе не об уже занятых ВС РФ регионах (Херсонская и Запорожская области — Прим. ред.), которые и так уже не вернутся, а об Одессе с Николаевом», — пояснил Ищенко.
Политолог убежден, что Евросоюз намеренно предоставил Украины статус кандидата на вступление в ЕС, чтобы дать ей хоть что-то взамен, потребовав отказаться от части территорий. Судя по всему, президент Румынии приехал в Киев, чтобы «прощупать почву» после визита других европейских лидеров.
Впрочем, планы урегулирования украинского кризиса Франции, Германии и Италии не устраивают Великобританию и США. Срочный визит британского премьера Бориса Джонсона в Киев это подтверждает. На правах хозяина, британец еще раз напомнил Зеленскому, что Украина должна «воевать до последнего украинца», пообещав предоставить для этого все инструменты.
Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах сделать Черное море «украинским».