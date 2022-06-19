Коридор в Приднестровье: Ищенко объяснил, какие территориальные уступки ЕС требует от Украины

«Чтобы снять российские опасения по поводу Румынии, нужно обеспечить коридор в Приднестровье. Его можно сделать, только передав России южные районы Николаевской и Одесской областей. Украине давно намекают из Парижа, из Берлина, что надо бы пожертвовать территориями ради мира. Но речь идет вовсе не об уже занятых ВС РФ регионах (Херсонская и Запорожская области — Прим. ред.), которые и так уже не вернутся, а об Одессе с Николаевом», — пояснил Ищенко.