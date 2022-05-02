«Корежит от буквы Z»: Соловьев вновь выступил с критикой Екатеринбурга

После скандального высказывания Соловьева в адрес Екатеринбурга, когда ведущий назвал город «центром мерзотной либероты», к нему начали обращаться жители уральской столицы. В частности, видеообращение записал шансонье Александр Новиков. Однако телеведущий не промолчал и в этот раз.