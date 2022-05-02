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    «Корежит от буквы Z»: Соловьев вновь выступил с критикой Екатеринбурга

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Корежит от буквы Z»: Соловьев вновь выступил с критикой Екатеринбурга

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    Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

    Известный российский телеведущий Владимир Соловьев очередной раз раскритиковал Екатеринбург, назвав его «городом бесов».

    После скандального высказывания Соловьева в адрес Екатеринбурга,  когда ведущий назвал город «центром мерзотной либероты»,  к нему начали обращаться жители уральской столицы. В частности, видеообращение записал шансонье Александр Новиков. Однако телеведущий не промолчал и в этот раз.

    «Для меня есть два Екатеринбурга. Екатеринбург героев, воинов, оружейников, интеллектуалов. И Екатеринбург бесов, которых корежит от буквы Z, которых рвет на части», — заявил он в эфире программы «Соловьев LIVE».

    Ранее Соловьев в прямом эфире повздорил с губернатором Свердловской области Евгением Кувайшевым. Политик призвал телеведущего «следить за языком», когда тот заявил, что губернатор мог участвовать в подготовке нападения на Соловьева, которое предотвратили российские спецслужбы.

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