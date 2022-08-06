Корейский певец угодил в «украинский» скандал из-за фото из России

Как пишет издание Newsweek, молодой человек опубликовал в своей социальной сети снимки из зарубежных турне, которые подписал как сделанные в «старые добрые времена». Практические сразу украинские пользователи набросились на музыканта. Им не понравилось, что Пухвакун с ностальгией вспомнил о России.