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Корейский певец угодил в «украинский» скандал из-за фото из России

Корейский певец угодил в «украинский» скандал из-за фото из России
Федеральное агентство новостей

Участник южнокорейского музыкального коллектива GOT7 Канпхиму Пхувакун, известный также под псевдонимом BamBam, угодил в «украинский» скандал из-за старой фотографии из России.

Как пишет издание Newsweek, молодой человек опубликовал в своей социальной сети снимки из зарубежных турне, которые подписал как сделанные в «старые добрые времена». Практические сразу украинские пользователи набросились на музыканта. Им не понравилось, что Пухвакун с ностальгией вспомнил о России.

После этого скандала комментаторы призвали извиниться артиста перед украинцами.

Изначально музыкант попытался объяснить фанатам и подписчикам, что он опубликовал снимки из разных стран, однако через какое-то время, не выдержав давления Сети, ему пришлось удалить фото из России. Впоследствии он также принес извинения перед фолловерами.

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