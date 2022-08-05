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Корчевников заявил, что Зеленский много лет назад считал русских и украинцев одним народом

Корчевников заявил, что Зеленский много лет назад считал русских и украинцев одним народом
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Ведущий Борис Корчевников вспомнил, как несколько лет назад провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским, который тогда был юмористом.

Корчевников работал над фильмом об истории юмора и снимал эпизод об украинской волне. Он взял интервью у Зеленского и его команды «95-й квартал». Со слов Корчевникова, в то время комик считал русских и украинцев одним народом.

«Вот кусок того нашего разговора после концерта. На вопрос об общем и различии между русскими и украинцами он отвечал тогда совсем не так, как сейчас — он был уверен, что мы один народ», — написал ведущий в Telegram-канале.

Последние годы на Украине притесняют русскоговорящее население. В частности, запрещается говорить на русском языке. 

Зеленский корчевников русские украинцы
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