Корчевников заявил, что Зеленский много лет назад считал русских и украинцев одним народом

Ведущий Борис Корчевников вспомнил, как несколько лет назад провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским, который тогда был юмористом.
Корчевников работал над фильмом об истории юмора и снимал эпизод об украинской волне. Он взял интервью у Зеленского и его команды «95-й квартал». Со слов Корчевникова, в то время комик считал русских и украинцев одним народом.
«Вот кусок того нашего разговора после концерта. На вопрос об общем и различии между русскими и украинцами он отвечал тогда совсем не так, как сейчас — он был уверен, что мы один народ», — написал ведущий в Telegram-канале.
Последние годы на Украине притесняют русскоговорящее население. В частности, запрещается говорить на русском языке.