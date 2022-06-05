Корчевников рассказал о конфликте Невзорова с дочерью

По словам Корчевникова, дочь Невзорова не общается с отцом из-за его высказываний в адрес церкви. Гендиректор «Спаса» отметил, что журналист сделал главным делом своей жизни «тотальную, одержимую публичную ложь о церкви и сатанинское безбожие, на проповедь которого он положил весь свой огромный и прокуренный талант».