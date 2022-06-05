Корчевников рассказал о конфликте Невзорова с дочерью

Телеведущий и гендиректор канала «Спас» Борис Корчевников раскритиковал поведение журналиста Александра Невзорова* (физлицо, выполняющее функции иностранного агента). Ведущий программы «Судьба человека» признался, что его коллега не может наладить отношения даже с собственной дочерью.
По словам Корчевникова, дочь Невзорова не общается с отцом из-за его высказываний в адрес церкви. Гендиректор «Спаса» отметил, что журналист сделал главным делом своей жизни «тотальную, одержимую публичную ложь о церкви и сатанинское безбожие, на проповедь которого он положил весь свой огромный и прокуренный талант».
«Проповедь эта плодов не принесла даже в его собственной семье. Дочка и зять Невзорова — многодетная глубоко верующая семья, насколько знаю, вынужденная не общаться со своим нездоровым агрессивным родственником», — написал Корчевников в своем Telegram-канале.
Также телеведущий признался, что считает экс-ведущего программы «600 секунд» «несчастным и глубоко больным человеком». Именно поэтому он подойдет для получения гражданства Украины.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами