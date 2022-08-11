Корбан назвал ложью заявления Киева о контрнаступлении ВСУ на Херсон

Заявления киевского руководства о планах по взятию под контроль Херсона в течение нескольких недель, а также о скором контрнаступлении ВСУ являются ложью. Об этом сообщил глава штаба совета обороны Днепра Геннадий Корбан, передают «Известия».
«Извините, когда вообще разные советники офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас начнем контрнаступление на Херсонщину. Выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы. Начинаем контрнаступление. Это ложь. Людям нужно говорить правду», — подчеркнул Корбан в интервью BBC.
Глава штаба совета обороны Днепра также указал, что совсем недавно в Херсонскую область подтянулись Вооруженные силы России. Однако на фоне данных новостей Киев рьяно утверждал, что ресурсы ВС ФР якобы «истощены».
В этой связи, Корбан добавил, что власти Украины не стесняясь врут своим же гражданам, а заявления киевского режима о «победах» как минимум «не совсем соответствуют действительности».
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.