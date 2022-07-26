Корабли военно-морской группы НАТО прибыли в порт Таллина

Генштаб ВС Эстонии сообщил о прибытии кораблей первой постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса в Таллин.
По имеющейся информации, они прибыли туда, чтобы продемонстрировать присутствие сил военно-политического блока в Балтийском море. Отмечается, что это уже второй визит в Эстонию в 2022 году.
«В результате таких визитов мы находим все больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками», — заявил заместитель командующего ВМС Эстонии Йохан Элиас Сельям.
Отмечается, что в состав военно-морской группы входят голландский штабной корабль HNLMS Karel Doorman, португальский фрегат NRP Corte-Real и британский танкер RFA Tidesurge.