Корабли ВМФ РФ завершили противолодочные учения в Тихом океане

Масштабные военно-морские учения Тихоокеанского флота ВМФ РФ в дальней морской зоне завершились, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Отмечается, что в ходе маневров экипажи кораблей и морской авиации отрабатывали противолодочные действия. Всего в тренировочных мероприятиях было задействовано свыше 40 кораблей и 20 летательных аппаратов, подчеркнули в ведомстве.
«За время практических действий в Тихом океане группировка ТОФ выполнила более 300 боевых упражнений, 170 их которых — с практическим применением оружия», — сказано в сообщении.
Согласно данным МО РФ, в учения принимали участие корветы, большие и малые противолодочные корабли, а также фрегат «Маршал Шапошников». Авиацию представляли противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38 и Ил-38Н, а также вертолеты Ка-27.