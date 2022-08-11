Корабли ВМФ РФ нанесли удары крылатыми ракетами по объектам ВСУ с Черного моря

Экипажи кораблей Военно-морского флота России в рамках спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик запустили несколько крылатых ракет по объектам ВСУ.
Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видео, на кадрах которого экипажи российских кораблей осуществляют запуск крылатых ракет из акватории Черного моря.
Известно, что по всей территории Украины в этот момент прозвучали сигналы оповещения о воздушной тревоге. В настоящее время о местах прилетов ракет пока не сообщается, однако очевидцы продолжают делиться в Сети кадрами запуска боеприпасов.