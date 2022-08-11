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Корабли ВМФ РФ нанесли удары крылатыми ракетами по объектам ВСУ с Черного моря

Корабли ВМФ РФ нанесли удары крылатыми ракетами по объектам ВСУ с Черного моря
globallookpress/Russian Defence Ministry

Экипажи кораблей Военно-морского флота России в рамках спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик запустили несколько крылатых ракет по объектам ВСУ.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видео, на кадрах которого экипажи российских кораблей осуществляют запуск крылатых ракет из акватории Черного моря.

Известно, что по всей территории Украины в этот момент прозвучали сигналы оповещения о воздушной тревоге. В настоящее время о местах прилетов ракет пока не сообщается, однако очевидцы продолжают делиться в Сети кадрами запуска боеприпасов.

ВМФ РФ ВСУ крылатые ракеты Украина
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