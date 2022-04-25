Корабль Crew Dragon с космическими туристами отделился от МКС

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Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX отделился
от Международной космической станции и направляется к Земле. На его борту
находятся туристы.
Отстыковка космического судна происходила в автоматическом
режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (04:10 по московскому). Приводнение
аппарата ожидается у побережья американского штата Флорида около 13:00 по
местному времени.
Корабль миссии Axiom Mission 1 с космическими туристами должен был отправиться
на Землю 19 апреля. Однако отстыковку несколько раз переносили из-за плохих погодных
условий. В итоге экипаж миссии пробыл на станции 14 дней.
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