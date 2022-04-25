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    Корабль Crew Dragon с космическими туристами отделился от МКС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Корабль Crew Dragon с космическими туристами отделился от МКС

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    pixabay.com/PD

    Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX отделился
    от Международной космической станции и направляется к Земле. На его борту
    находятся туристы.

    Отстыковка космического судна происходила в автоматическом
    режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (04:10 по московскому). Приводнение
    аппарата ожидается у побережья американского штата Флорида около 13:00 по
    местному времени.

    Корабль миссии Axiom Mission 1 с космическими туристами должен был отправиться
    на Землю 19 апреля. Однако отстыковку несколько раз переносили из-за плохих погодных
    условий. В итоге экипаж миссии пробыл на станции 14 дней.

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