Корабль Blue Origin в пятый раз покатал космических туристов. На этот раз на границе космоса оказались 6 человек, в том числе «первая родившаяся в Мексике женщина»

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Американская компания Blue Origin успешно провела сегодня очередной суборбитальный полет своего корабля New Shepard. На борту на этот раз находились шесть туристов.









Запуск с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) состоялся в 16:26 по московскому времени, после чего корабль поднялся на высоту около 100 км, на которой туристы оказались в состоянии невесомости. Незадолго до этого от корабля отделилась ступень ракеты-носителя, которая в автоматическом режиме приземлилась на космодроме. New Shepard спустя несколько минут также совершил посадку при помощи парашютов. Полет продлился в общей сложности чуть больше 10 минут.





Запуск стал пятым полетом New Shepard с туристами на борту. Предыдущие состоялись в июле, октябре, декабре 2021 года, а также 31 марта текущего. В этот раз в суборбитальное пространство отправились инвестор Эван Дик, предприниматели и искатели приключений Хэмиш Хардинг, Джейсон Робинсон и Виктор Весково, бывшая сотрудница NASA Катя Эчазаррета, а также инженер из Бразилии Виктор Корреа Эспанья. 26-летняя уроженка города Гвадалахара Эчазаррета, инженер по профессии, стала, как подчеркивает Blue Origin, «первой родившейся в Мексике женщиной и самой молодой американкой, побывавшей в космосе».