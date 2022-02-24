Координатор комитета «Россия – Донбасс» обвинил власти Украины в военных преступлениях

Координатор общественного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко прокомментировал ситуацию на Украине.

По словам Козенко, президент Украины Владимир Зеленский должен подать в отставку после геноцида, который власти устроили на Донбассе. Он назвал случившееся военным преступлением и обвинил во всем руководство страны.

«Вчера официальный представитель Следственного комитета назвала даже фамилии этих военных преступников. Сегодня они подвергают опасности жизни жителей Донецкой и Луганской народных республик, жителей Украины. Это военное преступление, поэтому я призвал Зеленского и его ближайшее окружение подать в отставку», — цитирует Андрея Козенко «Крым24».

Конфликт между республиками Донбасса и Украиной вспыхнул с новой силой в текущем феврале. Ежедневно мирное население подвергалось обстрелу со стороны украинских силовиков, из-за чего жителей ДНР и ЛНР пришлось эвакуировать в Россию.

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