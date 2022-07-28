Концерты сбежавшей из России группы Little Big отменили в США

«Им , конечно, надо было вести себя поумнее, этим Little Big. Уехали за границу, надеялись, что там у них будет много концертов, но выступлений за рубежом, разумеется, нет — кому они там нужны? Никто их не знает. Только русские могут прийти, а русские за границей сейчас тоже патриоты», – сказал музыкант.