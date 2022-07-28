Концерты сбежавшей из России группы Little Big отменили в США

Концерты музыкальной группы Little Big, осудившей спецоперацию по защите республик Донбасса, отменили в США. Такое заявление сделал продюсер и музыкант Андрей Ковалев, пишет «Царьград».
По его словам, сейчас билеты на концерты исполнителей, предавших Родину, продаются очень сложно, в связи с чем организаторы вынуждены отменять их выступления. За границей о них никто не знает, кроме россиян. Однако и там, в США, живут патриоты, которые прекрасно видят отношение артистов.
«Им , конечно, надо было вести себя поумнее, этим Little Big. Уехали за границу, надеялись, что там у них будет много концертов, но выступлений за рубежом, разумеется, нет — кому они там нужны? Никто их не знает. Только русские могут прийти, а русские за границей сейчас тоже патриоты», – сказал музыкант.
Ранее сообщалось, что Little Big отменила гастрольный тур по городам России.