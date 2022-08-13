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Концерты Малинина и Семенович массово отменяют на юге России из-за стоимости билетов

Концерты Малинина и Семенович массово отменяют на юге России из-за стоимости билетов
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Концерты ряда звезд российской эстрада начала массово отменять на юге России. Как сообщает издание Prozvezd, подобная ситуация произошла из-за высокой стоимости билетов.

Так, певец Александр Малинин и его сын хотели в августе дать несколько концертов на юге России, однако их выступления оказались на грани срыва. Организаторам концерта в Геленджике удалось продать меньше трети билетов, аналогичная ситуация была и в Сочи.

«Звезды должны понять, что люди не готовы платить 12 000 рублей за два места в третьем ряду. Времена тяжелые, и артисты не снижают свои гонорары. Вот почему происходят отмены: билеты не проданы», – говорится в материале.

Точно в такую же ситуацию попала и Анна Семенович. Ее совместное выступление с группой «Земляне» в Геленджике отменили – как оказалось, вырученных денег от продажи билетов не хватило на оплату перелета певицы.

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