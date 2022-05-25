Концертный директор Нетребко анонсировал новые концерты певицы в Париже и Милане

Представитель оперной певицы Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии Максим Берин рассказал о возвращении своей подопечной на мировую сцену.
После небольшого перерыва в карьере российская дива вновь дает концерты. Ранее она уже выступила на четырех концертах в Монако, где исполнила главную партию в опере «Манон Леско», а сейчас ей предстоит выйти на сцену Парижской филармонии, а 27 мая Нетребко отправится в Милан.
«Сегодня состоится грандиозный comeback Анны на мировую музыкальную сцену. Как вы помните, она с огромным успехом выступила с четырьмя спектаклями в Монако. И вот нас ожидает сольный концерт в Париже. Такое ощущение, что вся местная элита будет на нем. Билеты давно раскуплены, разрываются все телефоны от желающих попасть на выступление», — сказал Берин «РИА Новостям».
Напомним, после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины оперную певицу уволили из Баварской оперы из-за ее нежелания публично осудить действия своих соотечественников.