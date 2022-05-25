Концертный директор Нетребко анонсировал новые концерты певицы в Париже и Милане

«Сегодня состоится грандиозный comeback Анны на мировую музыкальную сцену. Как вы помните, она с огромным успехом выступила с четырьмя спектаклями в Монако. И вот нас ожидает сольный концерт в Париже. Такое ощущение, что вся местная элита будет на нем. Билеты давно раскуплены, разрываются все телефоны от желающих попасть на выступление», — сказал Берин «РИА Новостям».