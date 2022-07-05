Концертный директор Герасимов считает, что Пугачева заслужила паспорт «Гражданина Мира»

Герасимов уверен, в том, что Примадонна оставила свою родную страну не навсегда и обязательно вернутся обратно. Он также отметил, что исполнительница хита «Надо же» не обязана ничего говорить по поводу своей поездки в Израиль, поскольку может позволить себе летать куда хочет и предложил дать ей паспорт «Гражданина Мира» для таких целей.