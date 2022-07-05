Концертный директор Герасимов считает, что Пугачева заслужила паспорт «Гражданина Мира»

Продюсер и концертный директор Александр Герасимов предложил дать эстрадной певице Алле Пугачевой паспорт «Гражданина Мира» за ее заслуги перед Россией.
Герасимов уверен, в том, что Примадонна оставила свою родную страну не навсегда и обязательно вернутся обратно. Он также отметил, что исполнительница хита «Надо же» не обязана ничего говорить по поводу своей поездки в Израиль, поскольку может позволить себе летать куда хочет и предложил дать ей паспорт «Гражданина Мира» для таких целей.
«Она этого заслуживает! И то, что сейчас ее стали как тряпку полоскать, — недопустимо! Да вы одумайтесь! Сколько этот человек принес стране. И если она уехала, значит, сложилась такая ситуация», — подчеркнул концертный директор в беседе с порталом PROZVEZD.
Ранее он рассказал, как муж Пугачевой шоумен Максим Галкин предал своего наставника сатирика Михаила Задорного после встречи с певицей.