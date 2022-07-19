Концертные промоутеры начали включать в договоры с артистами запрет на политические заявления со сцены

Манижа

Российские концертные агентства начали включать в контракты с артистами пункт о запрете политических высказываний со сцены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей двух концертных агентств и концертного директора нескольких известных групп. Информацию подтвердил изданию Эдуард Ратников, гендиректор агентства TCI, которое устраивало выступления групп Rammstein, “Ария”, “Алиса” и других. Директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич отметил, что в последнее время это касается всех крупных мероприятий и имеет массовый характер.

Так, в распоряжении журналистов оказалась копия договора одной из групп, в которой уточняется, что исполнитель не имеет права “распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный”. Помимо этого, музыкантам запрещается использовать “государственную символику Украины, в том числе сходную с ней до степени смешения, а также иную символику, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины”.

В случае нарушения этого пункта, а также в случае отмены концерта исполнитель будет вынужден компенсировать расходы на организацию мероприятия. Кроме того, в течение трех дней ему придется заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее во время концерта в Уфе Юрий Шевчук высказался против военной спецоперации РФ на Украине: на него составили протокол о дискредитации ВС РФ. Позже в сети также распространился список нежелательных артистов, в который попали многие музыканты, не поддержавшие политику российского правительства, в том числе певица Манижа, группа Little Big и другие.