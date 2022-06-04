Концерт Максима Галкина в Израиле вызвал неоднозначную реакцию у россиян

Видео с выступления Галкина появилось в Сети. На опубликованных кадрах можно увидеть, как зрители аплодируют артисту. Однако зал хоть и был полный, но по размеру оказался не таким большим, как в России. Пользователи Сети предположили, что мужу Аллы Пугачевой теперь не видать былой славы.