Концерт Максима Галкина в Израиле вызвал неоднозначную реакцию у россиян

Юморист Максим Галкин недавно дал концерт в Израиле. Однако на родине достаточно холодно отреагировали на его появление на заграничной сцене.
Видео с выступления Галкина появилось в Сети. На опубликованных кадрах можно увидеть, как зрители аплодируют артисту. Однако зал хоть и был полный, но по размеру оказался не таким большим, как в России. Пользователи Сети предположили, что мужу Аллы Пугачевой теперь не видать былой славы.
«Интересно, какие будут “темы”, когда исчерпает российские сценарии. Пошутит ли над соплеменниками о агрессии над Палестиной?»;
«Человек без родины, он как пьяница. С утра выпил — весь день свободен»;
«Ну вот автор нашел своего зрителя. Все к лучшему», — с иронией заметили комментаторы.
Максим Галкин и Алла Пугачева уехали с детьми в Израиль три месяца назад. Сейчас артист выступает со своим туром по стране. В сентябре он планирует дать несколько концертов в Австралии.