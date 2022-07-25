Концерт Анны Нетребко в Германии оказался под угрозой срыва

Выступление оперной певицы Анны Нетребко в немецком Регенсбурге было под угрозой срыва из-за группы протестующих. Демонстранты выразили несогласие с нейтральной позицией артистки по поводу спецоперации РФ.
Однако Нетребко не смутили несколько десятков активистов, и концерт прошел по графику. После выступления певица прокомментировала ситуацию в своих соцсетях.
«Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале — три тысячи», — оправдалась Нетребко.
Тем временем, еще один российский артист наконец-то окончательно определился со своей позицией. Филипп Киркоров поддержал действия России на Украине и пригласил героев спецоперации на свои концерты в Крыму, передает «360».