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Концерт Анны Нетребко в Германии оказался под угрозой срыва

Концерт Анны Нетребко в Германии оказался под угрозой срыва
globallookpress/imago stock&people

Выступление оперной певицы Анны Нетребко в немецком Регенсбурге было под угрозой срыва из-за группы протестующих. Демонстранты выразили несогласие с нейтральной позицией артистки по поводу спецоперации РФ.

Однако Нетребко не смутили несколько десятков активистов, и концерт прошел по графику. После выступления певица прокомментировала ситуацию в своих соцсетях.

«Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале — три тысячи», — оправдалась Нетребко.

Тем временем, еще один российский артист наконец-то окончательно определился со своей позицией. Филипп Киркоров поддержал действия России на Украине и пригласил героев спецоперации на свои концерты в Крыму, передает «360».

анна нетребко Германия протест регенсбург спецоперация
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RusNewsToday24
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