Концерн «Калашников» показал cерийную версию квадрокоптера ZALA 421-24

Компания ZALA aero (входит в концерн «Калашников») представила серийный образец беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24 перед открытием Международного военно-технического форума «Армия-2022».
Управление дрона осуществляется за счет ручного контролера, который можно применять в транспортных средствах. Согласно полученным данным, новый БПЛА может оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности. При этом максимальная высота его полета составляет 1500 метров. Беспилотник способен разгоняться до 30 км/ч, передает РБК.
Также в компании отметили, что ZALA 421-24 имеет дальность связи более 3,5 километров.