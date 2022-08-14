Концерн «Калашников» показал cерийную версию квадрокоптера ZALA 421-24

Управление дрона осуществляется за счет ручного контролера, который можно применять в транспортных средствах. Согласно полученным данным, новый БПЛА может оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности. При этом максимальная высота его полета составляет 1500 метров. Беспилотник способен разгоняться до 30 км/ч, передает РБК.