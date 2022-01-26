Контрсанкции России станут крайне неприятным сюрпризом для США

Руководство РФ способно дать ассиметричный ответ Соединенным Штатам в случае ввода новых экономических санкций против Москвы. Такой точки зрения придерживается политолог Дмитрий Абзалов.

Власти США прямо заявляют о готовности принять новый пакет ограничительных мер против России в случае обострения ситуации на Украине. Так, заместитель главы Государственного департамента Соединенных Штатов Виктория Нуланд не так давно сообщила о наличии у Вашингтона 18 сценариев санкций в отношении РФ. В Москве, в свою очередь, отмечали, что не оставят очередной выпад американских властей без ответа.

Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов считает, что Россия способна нанести по США очень болезненный удар. В частности, он допустил рост цен на нефть, что сразу же повлечет за собой повышение стоимости бензина на американском рынке. Помимо этого, эксперт напомнил, что Соединенные Штаты зависят от поставок российского титана, без которого рискует встать производство корпорации Boeing.

Макроэкономикой потенциальной ответ РФ не ограничится, неприятные сюрпризы гарантированы и в других областях. Абзалов не исключает вариант, при котором Вашингтон столкнется с большими проблемами и в сфере геополитики. Сюда политолог отнес усиление роли России на Ближнем Востоке, где Москва выстраивает более тесные отношения с Ираном, возможное размещение вооружений в странах Латинской Америки и увеличение числа походов военных кораблей с гиперзвуковыми ракетами к берегам США.

«Есть целый ряд моментов, которые можно использовать. Особенность Российской Федерации заключается в том, что она работает в различных регионах мира. У Вашингтона сейчас не хватает ресурсов, чтобы заниматься всеми вопросами, которые сейчас происходят», – констатировал Абзалов в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

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