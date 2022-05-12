Контрафакт не пройдёт. Товары из списка параллельного импорта будут продаваться в Wildberries

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Интернет-магазин Wildberries разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта. Также в компании заявили о принятии мер, которые позволят предотвратить возможное появление на маркетплейсе контрафактной продукции.

Wildberries поддерживает разрешение параллельного импорта и полагает, что эта мера позволит оказать поддержку как потребителям, так и предпринимателям. Наша онлайн-платформа открыта для сотрудничества со всеми продавцами, продукция которых реализуется в соответствии с законодательством страны.

Wildberries

Продавцы обязаны иметь всю необходимую разрешительную документацию для продажи товара и предоставлять ее не только самой площадке, но и покупателям, если они попросят. Wildberries может применять санкции к продавцам при выявлении нарушений, вплоть до полной их блокировки на своей площадке.





Wildberries активно взаимодействует с крупными российскими и международными производителями, чтобы не допустить появления подделок: «Также продавцы могут и самостоятельно решать возникающие претензии друг к другу в части, например, авторских прав — мы предоставляем всю необходимую им контактную информацию».

Напомним, на прошлой неделе кабмин утвердил список товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя и в обход официальных дилеров. В перечень вошли более 50 категорий товаров таких брендов, как Apple, Cadillac, Nintendo, Rolls-Royce, Sony и других. Минпромторг заявил, что это вынужденное решение, которое позволит насытить внутренний рынок на фоне падения ввоза импортной продукции в Россию из-за санкций.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что компании, продукция которых попала перечень товаров, доступных для параллельного импорта, пока что не просили российскую сторону об исключении из перечня. Предполагается, что изменения в список будут вноситься раз в квартал или каждые два месяца.