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    Константин Райкин избран врио ректора ВШСИ. Прежний ректор уволил его из театральной школы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Константин Райкин избран врио ректора ВШСИ. Прежний ректор уволил его из театральной школы

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    Константин Райкин

    Константина Райкина избрали временно исполняющим обязанности ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), известной также как Театральная школа Константина Райкина. На пост врио ректора Райкин был избран 4 мая большинством голосов работников и обучающихся в школе.

    Ранее по приказу предыдущего ректора Анатолия Полянкина Райкин был снят с должности художественного руководителя основанного им учебного заведения. Это вызвало возмущение среди студентов, а также в театральной среде. Кроме того, Полянкин издал приказ о приостановке деятельности школы до 1 июня — в ответ студенты обратились в суд. Их иск должен быть рассмотрен 25 мая.

    Вскоре после этого Полянкин оказался под домашним арестом, так как проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в рейдерском захвате активов Райкина, в том числе Театральной школы и части ТЦ “Райкин Плаза”. Позднее Полянкин отрицал, что уволил Райкина из ВШСИ, однако подробнее комментировать ситуацию отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

    Издание “Театрал” сообщает, что в первую очередь на новом посту Райкин занялся вопросом урегулирования задолженности за электроэнергию в размере более 4,6 млн рублей. Юристы также работают над задолженностями школы перед преподавателями.


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Источник
    “Театрал”


    Источник
    Peterburg2


    Фото
    ВШСИ


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