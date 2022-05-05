Константин Райкин избран врио ректора ВШСИ. Прежний ректор уволил его из театральной школы

Константин Райкин

Константина Райкина избрали временно исполняющим обязанности ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), известной также как Театральная школа Константина Райкина. На пост врио ректора Райкин был избран 4 мая большинством голосов работников и обучающихся в школе.

Ранее по приказу предыдущего ректора Анатолия Полянкина Райкин был снят с должности художественного руководителя основанного им учебного заведения. Это вызвало возмущение среди студентов, а также в театральной среде. Кроме того, Полянкин издал приказ о приостановке деятельности школы до 1 июня — в ответ студенты обратились в суд. Их иск должен быть рассмотрен 25 мая.

Вскоре после этого Полянкин оказался под домашним арестом, так как проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в рейдерском захвате активов Райкина, в том числе Театральной школы и части ТЦ “Райкин Плаза”. Позднее Полянкин отрицал, что уволил Райкина из ВШСИ, однако подробнее комментировать ситуацию отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

Издание “Театрал” сообщает, что в первую очередь на новом посту Райкин занялся вопросом урегулирования задолженности за электроэнергию в размере более 4,6 млн рублей. Юристы также работают над задолженностями школы перед преподавателями.