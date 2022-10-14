Константин Меладзе на шоу «Голос» заявил, что пение Руслана Алехно можно слушать только после алкоголя

В 2019 году певец, представитель от Белоруссии на «Евровидении-2008» Руслан Алехно принял участие в восьмом сезоне шоу «Голос». Тогда звезда белорусской эстрады не прошел даже «Слепые прослушивания». В беседе с изданием StarHit Алехно рассказал, как его пение на этом конкурсе раскритиковал Константин Меладзе.
Полина Гагарина тогда пожаловалась, что не узнала тембр Алехно и не повернулась к нему из-за усталости. А Константин Меладзе объяснил, что не выбрал Алехно, потому что его пение показалось ресторанным.
«Совокупность всех факторов привела вас к ресторанному пению. Это неплохо, но слушать такую музыку нужно выпивши. Все было шаблонно. Я родился в городе Николаеве и у нас в ресторане «Нептун» точно так и пели»”, — подчеркнул Меладзе.
После слов Меладзе за Алехно вступились Валерий Сюткин и Сергей Шнуров.