Константин Меладзе на шоу «Голос» заявил, что пение Руслана Алехно можно слушать только после алкоголя

«Совокупность всех факторов привела вас к ресторанному пению. Это неплохо, но слушать такую музыку нужно выпивши. Все было шаблонно. Я родился в городе Николаеве и у нас в ресторане «Нептун» точно так и пели»”, — подчеркнул Меладзе.