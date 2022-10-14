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Константин Меладзе на шоу «Голос» заявил, что пение Руслана Алехно можно слушать только после алкоголя

Константин Меладзе на шоу «Голос» заявил, что пение Руслана Алехно можно слушать только после алкоголя
flickr.com | Daniel Aragay/CC BY 2.0

В 2019 году певец, представитель от Белоруссии на «Евровидении-2008» Руслан Алехно принял участие в восьмом сезоне шоу «Голос». Тогда звезда белорусской эстрады не прошел даже «Слепые прослушивания». В беседе с изданием StarHit Алехно рассказал, как его пение на этом конкурсе раскритиковал Константин Меладзе.

Полина Гагарина тогда пожаловалась, что не узнала тембр Алехно и не повернулась к нему из-за усталости. А Константин Меладзе объяснил, что не выбрал Алехно, потому что его пение показалось ресторанным.

«Совокупность всех факторов привела вас к ресторанному пению. Это неплохо, но слушать такую музыку нужно выпивши. Все было шаблонно. Я родился в городе Николаеве и у нас в ресторане «Нептун» точно так и пели»”, — подчеркнул Меладзе.

После слов Меладзе за Алехно вступились Валерий Сюткин и Сергей Шнуров.

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