Константин Эрнст оценил Нагиева в роли ведущего КВН

Телеведущий Дмитрий Нагиев заменил Александра Маслякова — старшего в первой игре 1/8 финала Высшей лиги КВН. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст остался доволен работой шоумена.

Константин Эрнст присутствовал на очередной игре КВН, которую пропустил бессменный ведущий Александр Масляков из-за проблем со здоровьем. Его место на этот раз занял не Масляков-младший, а Дмитрий Нагиев. Генеральный директор главного телеканала страны внимательно следил за работой нового ведущего, после чего лаконично прокомментировал, сделав звезде сериала «Физрук» комплимент.

«Молодой справился», — заявил Эрнст в эфире Первого канала

Эрнст отметил, что 80-летний Александр Масляков вернется к работе в КВН сразу после того, как нормализуется его самочувствие. Бессменный ведущей юмористической телеигры до сих пор не оправился от последствий, вызванных коронавирусной инфекции. Впервые с 1964 года он пропустил сразу несколько игр КВН, пишут «Актуальные новости».

Согласно данным открытых источников, Дмитрий Нагиев в начале 2000-х годов писал шутки для некоторых команд КВН, а поздне стал членом жюри.

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