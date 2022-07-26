Константин Эрнст намерен взять реванш после демарша Андрея Малахова

Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, как гендиректор Первого канала Константин Эрнст намерен взять реванш после поражения, которое потерпел его телеканал после ухода ведущего Андрея Малахова.
Телеканал «Россия-1» обогнал Первый канал в рейтинге и вышел на первое место, многие связывают это с тем, что Малахов покинул проект Эрнста и перешел на сторону конкурента. Ашуров в беседе с авторами портала BLITZ+ рассказал, что Эрнст готов на многое ради возвращения Первого канала на первое место в рейтинге.
«Осенью будет новый проект. И будет проект “Голос” на Первом канале, и многие другие проекты. И тут Первый канал вернет свою позицию», — рассказал Ашуров.