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Константин Эрнст намерен взять реванш после демарша Андрея Малахова

Константин Эрнст намерен взять реванш после демарша Андрея Малахова
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, как гендиректор Первого канала Константин Эрнст намерен взять реванш после поражения, которое потерпел его телеканал после ухода ведущего Андрея Малахова.

Телеканал «Россия-1» обогнал Первый канал в рейтинге и вышел на первое место, многие связывают это с тем, что Малахов покинул проект Эрнста и перешел на сторону конкурента. Ашуров в беседе с авторами портала BLITZ+ рассказал, что Эрнст готов на многое ради возвращения Первого канала на первое место в рейтинге.

«Осенью будет новый проект. И будет проект “Голос” на Первом канале, и многие другие проекты. И тут Первый канал вернет свою позицию», — рассказал Ашуров.

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