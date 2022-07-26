Константин Эрнст намерен взять реванш после демарша Андрея Малахова

Телеканал «Россия-1» обогнал Первый канал в рейтинге и вышел на первое место, многие связывают это с тем, что Малахов покинул проект Эрнста и перешел на сторону конкурента. Ашуров в беседе с авторами портала BLITZ+ рассказал, что Эрнст готов на многое ради возвращения Первого канала на первое место в рейтинге.