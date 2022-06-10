Константин Богомолов ответил Виталию Милонову, который заявил, что режиссер собрался “эмигрировать и каяться”

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Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов отреагировал на критику Виталия Милонова в адрес спектакля “Лир”. Богомолов отметил, что политик, очевидно, “дезориентирован”, так как принял спектакль, который идет уже 10 лет, за премьеру. Эту “дезинформацию” режиссер и решил прокомментировать.

Депутат, как я понимаю, не видел спектакля, ибо считает что это премьера. Но депутат дезориентирован. Спектакль, наоборот, завершил свое существование. Совместным решением, моим и театра Приют Комедианта, принятым еще в середине сезона, он был отыгран в последний раз в самом начале июня. После 10 лет успешного бытия. Он был создан в иную эпоху, да и я сам был иным. 10 лет прошло с момента его создания. Он исчерпал себя и остался в прошлом. Мы идем дальше,

— написал Богомолов в своем телеграм-канале.

Ранее Милонов раскритиковал постановку, не оценив современного взгляда на произведение Уильяма Шекспира (женские роли там были исполнены актерами-мужчинами, а мужские — женщинами, а действие перенесено в годы перед началом Второй мировой войны).

Супруг госпожи Собчак, известный режиссер Богомолов, решил именно и создать себе такой ореол черной славы, поставив отвратительный спектакль. <…> Мы говорим лишь о том, что сама суть спектакля омерзительна. В Петербурге такой спектакль не может существовать в принципе,

— заявил накануне Милонов в разговоре с “Пятым каналом”, добавив, что желает запрета на показ этого спектакля в России.

Политик предположил, что Богомолов такой постановкой хочет создать себе образ “гонимого мученика русофоба”, чтобы эмигрировать — отправиться в Тбилиси “тосковать и каяться”, а после заявить, что он “не Богомолов, а скорее всего, украинец”.

На личные выпады в свой адрес режиссер отвечать не стал.

Отвечать на выпады не люблю и не стану — спектакль был любим зрителями, признан сообществом, спектакль сложный и требующий серьезного разговора, а не базара. На личные выпады отвечать не буду тем более,

— написал Богомолов, призвав всех ходить в “русский театр”, который “один из лучших, если не лучший, в мире”.

Бывший депутат Госдумы Милонов известен своими резкими высказываниями. Наиболее резонансной стала его борьба с ЛГБТ-сообществом. Он также критиковал “Макдоналдс” и Coca-Cola.

Супругу Богомолова, Ксению Собчак, ранее также подозревали в желании эмигрировать после того, как она осудила спецоперацию России на Украине. Собчак уезжала в Израиль, однако, потом вернулась в Москву. Сам Богомолов о спецоперации не высказывался.