Константин Богомолов о русофобии: “Нет никакой враждебности к русским”

Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов опубликовал в инстаграме* пост, в котором рассказал об отношении к русским в Европе:

Путешествуя кагалом в свой отпуск, хочу сказать то, чего не вижу в лентах и отчетах моих знакомых об их отпускных или рабочих поездках, и о чем все они говорят в частных разговорах. И в чем я убедился. Нет никакой враждебности к русским. От слова “совсем”. Об инцидентах с отказом обслужить — о них читал, но не сталкивался. А своими глазами вижу только доброжелательность. Это будет, наверное, неприятно “стыдящимся”, но в Европе я встречаю — везде среди простых людей, занимающихся делом, а не политикой: среди водителей, владельцев и сотрудников магазинов, ресторанов и кафе, отельных служащих, просто людей в самолетах и поездах, на вокзалах и на улицах, среди молодежи, средневозрастных, пожилых — везде и всюду только радушие к русским. Радушие и уважение. И ни одного “тяжкого” вздоха при виде моего красного паспорта.

Богомолов — художественный руководитель Театра на Бронной, государственного бюджетного учреждения культуры Москвы. Свою позицию насчет военной спецоперации РФ на Украине Богомолов не озвучивал, заявив лишь, что его “невозможно вовлечь” ни в какую подлость. После 24 февраля появились слухи, что Богомолов и Собчак эмигрировали, но они не подтвердились.

Недавно супруга Константина Богомолова Ксения Собчак рассказала, что в Милане к ней подошли украинцы и попросили сделать с ней совместную фотографию. При этом сами поклонники журналистки призналась, что не будут публиковать снимок в социальных сетях, чтобы не раздражать сограждан. Собчак позиционирует себя как “независимую журналистку” и открыто не высказывает свою позицию по поводу спецоперации России на Украине.

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