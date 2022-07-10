Консорциум журналистов: Макрон лоббировал интересы Uber во время работы министром экономики

Президент Франции Эммануэль Макрон, работая на посту главы министерства экономики, оказывал содействие компании Uber после того, как правоохранители приостановили действие сервиса в Марселе в 2015 году. Такие данные следуют из расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Осенью 2015 года таксисты в Марселе не позволили менеджеру Uber выступить на мероприятии для предпринимателей. После этого местная полиция заморозила работу сервиса UberX в центре французского города.
«После того, как Uber запустила свои первые международные проекты, в Париже в 2011 году компания столкнулась с жестким контролем со стороны французских властей и ожесточенным противостоянием со стороны известных служб такси», — следует из расследования на сайте ICIJ.
Тогда лоббист компании в Европе Марк Макганн уже на следующий день связался с Эммануэлем Макроном по этому вопросу. Тогдашний глава ведомства ответил ему спустя 11 часов, пообещав лично все решить.
Недавно Макрон негативно воспринял новость об ограничении импорта нефти из России. Он попытался «образумить» в этом решении президента США Джо Байдена, передает телеканал «360».