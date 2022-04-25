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    Консоли Xbox Series сумели обойти PlayStation 5 и даже Nintendo Switch, став самыми продаваемыми в первом квартале

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Консоли Xbox Series сумели обойти PlayStation 5 и даже Nintendo Switch, став самыми продаваемыми в первом квартале

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    После более чем полутора лет с момента запуска игровые консоли Xbox Series наконец-то сумели обойти своих конкурентов и стать самыми продаваемыми приставками на рынке. 


    Согласно данным NPD Group, благодаря тому, что в марте доступность консолей Microsoft была очень высока, по итогам всего первого квартала именно Xbox Series стали лидерами рынка, обойдя и PlayStation 5, и Nintendo Switch. Правда, только в денежном выражении. В количественном приставка Nintendo всё равно осталась недостижимой.  

    Также прошедший март стал лучшим для Xbox за 11 лет, что говорит об удачном текущем поколении приставок.  

    При этом аналитики отмечают, что, хотя в марте у Microsoft действительно были отличные поставки, они смогли удовлетворить лишь часть спроса. То есть, если бы не было дефицита консолей, продажи были бы ещё выше. Но это касается всех актуальных приставок в последние полтора года. 

    Что касается остальных данных из отчёта, можно отметить Elden Ring, которая остаётся самой продаваемой игрой с начала года, и геймпад Xbox Elite Series 2, который остаётся самым продаваемым игровым аксессуаром с начала года.  

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