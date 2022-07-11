Консервативная партия обнародует имя нового премьер-министра Великобритании 5 сентября

На пост премьера уже выдвинули свои кандидатуры экс-глава МИД Джереми Хант и бывший министр финансов Саджид Давид. Оба заявили о намерении противостоять экономическому кризису. Днем ранее к гонке также присоединилась действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.