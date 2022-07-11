Консервативная партия обнародует имя нового премьер-министра Великобритании 5 сентября

Правящая Консервативная партия намерена объявить имя своего нового лидера и премьер-министра Великобритании 5 сентября. Кандидаты могут подать заявку на выдвижение до 12 июля.
Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее объявил о своей отставке. Он продолжит выполнять функции главы кабмина до избрания нового лидера, пишет телеканал «360».
На пост премьера уже выдвинули свои кандидатуры экс-глава МИД Джереми Хант и бывший министр финансов Саджид Давид. Оба заявили о намерении противостоять экономическому кризису. Днем ранее к гонке также присоединилась действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.
Борис Джонсон, в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать кого-то из кандидатов. Это подорвет чьи-либо шансы, считает он.