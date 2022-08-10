Коновалов: США решили прекратить поставки РСЗО HIMARS на Украину из-за страха перед ВС РФ

Политический эксперт отметил, что решение США приостановить поставки этих РСЗО может быть связано с этим фактом. Скорее всего, Вашингтон боится, что установки попадут в руки ВС РФ или подразделений НМ ЛДНР. При этом, по мнению аналитика, в скором времени ВСУ могут столкнуться с нехваткой боеприпасов для западного вооружения, передает Пятый канал.