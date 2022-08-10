Коновалов: США решили прекратить поставки РСЗО HIMARS на Украину из-за страха перед ВС РФ

Вооруженные силы России в процессе проведения спецоперации ликвидировали больше половины поставленных украинской армии американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом напомнил политолог Иван Коновалов.
Политический эксперт отметил, что решение США приостановить поставки этих РСЗО может быть связано с этим фактом. Скорее всего, Вашингтон боится, что установки попадут в руки ВС РФ или подразделений НМ ЛДНР. При этом, по мнению аналитика, в скором времени ВСУ могут столкнуться с нехваткой боеприпасов для западного вооружения, передает Пятый канал.
«Украина требует до 100 единиц этих вооружений. Это очень большой объем боеприпасов, и в США понимают, что не смогут их обеспечить», — подчеркнул Коновалов.
Ранее издание Infox сообщало, что успешное продвижение ВС РФ в рамках спецоперации на территории Украины полностью разрушило репутацию ударных БПЛА Bayraktar, которые Турция передавала ВСУ.