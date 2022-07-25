Песенный конкурс “Евровидение” в 2023 году пройдет в Великобритании. Об этом объявил Европейский вещательный союз.

Изначально конкурс должен был пройти на Украине, поскольку в этом году победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Однако в связи с напряженной политической ситуацией в стране организаторы приняли решение перенести конкурс в другую страну по соображениям безопасности.

После объективного анализа Референтная группа совета “Евровидения” с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни “Евровидение” в соответствии с правилами “Евровидения”, не могут быть нарушены, — говорилось в сообщении Европейского вещательного союза, которое было опубликовано в июне.

В 2022 году второе место на музыкальном конкурсе занял британский исполнитель Сэм Райдер, поэтому принимать конкурс в следующем году, по решению организаторов, будет Великобритания. Организацией конкурса займется BBC, а сбор заявок от городов Британии на проведение мероприятия начнется уже на этой неделе.