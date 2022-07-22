Конкурента Toyota Camry из него не вышло. Представлен флагманский седан Chery Arrizo 8

Компания Chery полноценно представила новый флагманский седан Chery Arrizo 8, фотографии которого вместе с первыми подробностями производитель опубликовал ещё в апреле этого года.





Это лучший седан производителя, который в целях унификации разделил свою «технику» с кроссоверами. Ранее ожидалось, что он потягается с Toyota Camry и Mazda 6, однако это не так. При длине 4780 миллиметров (на 150 мм длиннее Toyota Corolla, но на 105 мм короче Camry), ширине 1843 миллиметра и высоте 1649 миллиметров он находится где-то посередине между сегодняшними классами C и D.

Автомобиль получил боковое остекление с дополнительными окошками в задних стойках, характерные для кроссоверов Chery фары и задние фонари, оригинальные колёсные диски диаметром 16 или 18 дюймов, а также опциональный «спорт-пакет». Последний добавляет в экстерьер чёрный декор, другую решётку радиатора и крупные патрубки выхлопной системы.





В салоне установлены два экрана диагональю по 12,3 дюйма. В базовой версии доступно десять подушек безопасности, дополнительный USB-разъём для задних пассажиров и прочие опции. В дорогих комплектациях также есть панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей с дополненной реальностью, система распознавания лица и контроля усталости водителя, а также электропривод передних сидений с кнопками управления на дверях.

Говоря о техническом оснащении, нельзя не отметить сходство с кроссоверами. Базовая версия оснащается 1,5-литровым 156-сильным турбомотором в паре с вариатором, а старшая Arrizo 8 GT получила 1,6-литровый двигатель мощностью 197 л.с. и семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Позже будет предложен и подзаряжаемый «гибрид».









Chery Arrizo 8 начнут продавать в Китае уже в сентябре по цене от 850 тыс. до 1,1 млн рублей в пересчёте на наши деньги.