Конкурент Tesla Model X от Mercedes-Benz. Представлен кроссовер EQS SUV с мощностью до 544 л.с., запасом хода до 600 км и полноуправляемым шасси

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Mercedes-Benz представил флагманский электрический кроссовер EQS SUV. В США, где и будет производиться новинка, она составит конкуренцию топовому кроссоверу Tesla – Model X.





EQS SUV представлен в двух версиях: базовая под обозначением 450+ имеет единственный электромотор на задней оси мощностью 359 л.с., а вот старшая 580 4Matic – полноприводная, с двумя электродвигателями суммарной отдаче 544 л.с. Соответственно, первая версия разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с, вторая – за 4,7 с.





Максимальный запас хода – 600 км (емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 108 кВт·ч). Поддерживается быстрая зарядка: от соответствующего терминала автомобиль можно зарядить на 70% (с 10% до 80%) за полчаса. На зарядку автомобиля от домашней зарядки уйдет около 11,5 часов.





EQS SUV построен на платформе электрического седана, но отличается от него габаритами. Так, кроссовер на несколько сантиметром шире и на 20 см выше, но при этом короче на 9 см.





В базе EQS SUV имеет два ряда сидений, но за доплату доступен третий ряд. В салоне – огромный «гиперскрин» с тремя экранами с суммарной диагональю 56 дюймов и единым защитным стеклом. В стандартном оснащении – пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, система выбора режима движения, полноуправляемое шасси с поворачивающимися на угол 10° колесами. Само собой, не обошлось без электронных помощников вроде активного круиз-контроля, системы контроля слепых зон и т.д., но автопилота, как в авто Tesla, тут нет.





Новинка поступит в продажу в США в текущем году. Ожидается, что стоимость базовой версии на североамериканском рынке составит около 110 000 долларов.