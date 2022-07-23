Конкретно с этого прототипа компьютера Apple-1 началась вся история Apple. ПК продают с аукциона

Очередной компьютер Apple-1 будет продан с аукциона и, как ожидается, цена превысит 500 000 долларов.





Данный экземпляр Apple-1 более ценен, чем многие остальные, из-за своей истории. Во-первых, его лично спаял Стив Возняк в 1976 году, а во-вторых, в своё время системную плату использовал Стив Джобс для демонстрации владельцу магазина Byte Shop Полу Террелу, который в итоге стал первым розничным продавцом Apple-1. Ранее этот прототип под названием Apple Computer A считался утерянным, но в итоге его подлинность подтвердил эксперт Кори Коэн.

При этом данный прототип находится в нерабочем состоянии и даже имеет повреждения.

Этот прототип много лет находился в собственности Apple Garage, прежде чем Стив Джобс передал его нынешнему владельцу примерно 30 лет назад. Некоторые микросхемы были вытащены из гнезд, как и микропроцессор и другие компоненты, предположительно для использования в компьютерах Apple-1 ранних серий.

Судя по всему, плата была повреждена давлением в правом верхнем углу, в результате чего образовалась трещина, идущая от области, прилегающей к блоку питания, над D12 вниз через нижнюю часть платы справа от A15. Предполагается, что недостающая часть была выброшена, но ее можно представить заново благодаря фотографиям всей доски, сделанным Полом Терреллом. Одной из отличительных особенностей прототипа Apple Computer A было использование в нем трех оранжевых конденсаторов Sprague Atom, а не знакомых конденсаторов Big Blue, которые использовались в серийном Apple Computer 1

Остаётся добавить, что на момент написания новости цена выросла до 278 000 долларов.